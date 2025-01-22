【SVリーグ】東京グレートベアーズ 3−1 日本製鉄堺ブレイザーズ（1月18日・男子第13節）【映像】ラインズジャッジを惑わす“精密”サーブ 男子バレーの試合で、精密すぎるサーブが“珍事”を引き起こした。まさに"紙一重"のプレーにファンも困惑した。大同生命SVリーグの男子第13節で、日本製鉄堺ブレイザーズは東京グレートベアーズと対戦。第1セットの21−20の局面で注目のシーンが訪れた。日製堺BZのルチアーノ・バロン