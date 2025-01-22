「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２４日、有明アリーナ）世界スーパーバンタム級４団体統一王者の井上尚弥（３１）＝大橋＝と、挑戦者のＷＢＯ同級１１位・金芸俊（キム・イェジュン、３２）＝韓国＝が２２日、公式会見に臨んだ。井上は当初、昨年１２月２４日にサム・グッドマン（オーストラリア）の挑戦を受ける予定だったが、相手が左目を負傷したため、１カ月延期。さらに今月に入りグッ