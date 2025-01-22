テレビ朝日は22日、女性とのトラブルを認めたタレント・中居正広（52）がMCを務める「中居正広の土曜日な会」（土曜午前11時30分）の番組打ち切りを発表した。中居正広、レギュラー番組6本すべてがなくなる、フジ＆テレ朝も終了を発表「中居正広さん出演番組 及び 社内調査に関して」と題し、「『中居正広の土曜日な会』は、視聴者の皆様からの様々なご意見、アドバタイザーの反応などを踏まえ、放送継続の環境になく打ち切ること