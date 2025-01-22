サードウェーブは、vPro対応のIntel Core Ultra 7 プロセッサを搭載した高性能小型PCの受注をドスパラプラスにて2025年1月20日より開始した。Core Ultra 7 165Hを搭載。ホワイト基調でアルマイト処理された堅牢設計。標準搭載のVESAマウントによりモニター裏にも設置できる。サイズは、幅約14cm、奥行き約12cm、高さ約4cm、重さ約600g。さらに、HDMIとUSB-Cあわせて4画面同時出力も可能だ。製品名…THIRDWAVE NUC CP7010OS…Window