［香港２１日ロイター］ - 中国国家能源局が２１日発表した統計によると、２０２４年は国内に新たに設置された風力および太陽光発電設備容量が２３年に続き、過去最高を更新した。中国は３０年までに炭素排出量のピークアウトを目指している。２４年の太陽光・風力発電設備の新規導入容量はそれぞれ４５．２％と１８％増加。太陽光の容量は現在、８８６．６７ギガワットになった。トランプ米大統領が２度目のパリ協定離脱