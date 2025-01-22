テレビ朝日が２２日、公式サイトを更新し、現場へのヒアリングの結果「食事会等での不適切な行為の報告はありませんでした」などと発表した。テレ朝はこの日、「中居正広の土曜日な会」の打ち切りを発表。編成幹部が中居に直接打診し、理解を得たという。なお「４月以降の同時間帯は現在検討中」だという。現在テレビ各局は中居の女性トラブルをめぐって対応に追われている。テレ朝は「上記に関連するテレビ朝日グループの対