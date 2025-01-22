【モデルプレス＝2025/01/22】俳優の加藤清史郎が1月20日、自身のInstagramを更新。祖母の自宅の一部を公開した。【写真】加藤清史郎の可愛すぎる幼少期ショット◆加藤清史郎、子役時代の写真が飾ってある祖母の自宅を公開加藤は「年末は、鹿児島の鹿屋に帰ってました。祖母の一周忌で父の故郷に」と書き出し、鹿児島での写真を投稿。「親戚みんなで美味しいご飯を食べたり、指宿まで出向いて、ひっさしぶりに砂蒸し風呂を満喫した