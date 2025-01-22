マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５１）が２１日（日本時間２２日）、日本人で初めて米野球殿堂入りを果たした。メジャー史上最多の６５２セーブを挙げたＭ・リベラ氏（ヤンキース）以来史上２人目の満票選出には１票届かず、“準満票”の得票率９９・７％（３９４票中３９３票）だったが、引退後５年の有資格１年目で日米同時殿堂入りも史上初の快挙となった。一方、メジャー通算２８２本塁打、１９