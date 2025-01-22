新開発の4.1億画素CMOSセンサー キヤノンは、35mmフルサイズで世界最高画素数となる4.1億画素(24,592×16,704ドット)のCMOSセンサーを開発した。超高解像が求められる監視用途や医療用途、産業用途など、さまざまな分野での活用が期待されるという。 解像度はフルHDの198倍、8Kの12倍となる24K相当で、「広視野で撮影し、任意の領域を切り出して拡大しても、解像感が損なわれない高画質な映像を取得することが