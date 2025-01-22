黒竜江省ハルビン市のソフィア広場で行われた「氷雪ファッションショー」。（２０２４年１２月１９日撮影、ハルビン＝新華社記者／徐凱鑫）【新華社ハルビン1月22日】中国黒竜江省ではこの冬、氷雪ブームに乗って氷雪資源の優位性を持続的に掘り下げ、重厚な工業基盤を活用して積極的にイノベーションを図るとともに、氷雪産業の高度化を推進し、新たな経済成長ポイントづくりを進めている。氷雪シーズンが到来し、同