◇NBAレイカーズ111ー88ウィザーズ（2025年1月21日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズのレブロン・ジェームズ（40）は21日（日本時間22日）の本拠地ウィザーズ戦に先発出場。40歳を迎えて初のトリプルダブルを達成した。試合前には生観戦で来場していたドジャースの佐々木朗希投手（23）とあいさつをかわした。試合では大暴れした。第2Qにはオースティン・リーブスがリバウンドからそのままカッティングして