「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」も発売されます。2025年春季の「青春18きっぷ」発売へJRグループは、2025年春季の「青春18きっぷ」と「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」を発売すると発表しました。東海道線（画像：写真AC）。「青春18きっぷ」は、JR全線の普通・快速列車の普通車自由席、BRT（バス高速輸送システム）、JR西日本宮島フェリーに乗ることができるきっぷです。普通列車を乗り継げば格安で長距離