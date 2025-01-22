大阪の観光名所・通天閣の近くで、21日に大規模な火事が発生した。大勢の観光客が訪れているなかで、消防車40台以上が出動した。【画像】通天閣の展望台で不安げに下をのぞく多くの観光客■通天閣近く観光客騒然激しく燃え上がる炎。火の粉が舞い散るなか、黒い煙が高く上っていく。21日午後5時ごろに通報があった火災。火元は大阪のシンボル・通天閣近くの商店街にあるゲームセンターだった。激しく立ち上る煙は一時、通