住宅ローンで買った自宅を転勤などで人に貸し出して、税務署から追徴課税を受けるケースが相次いでいる。自分で住まなくなったのに税控除を受けていたことが不適切と判断されたという。春の引っ越しシーズンを前に注意が必要だ。【写真】住宅ローンで買った自宅を無断で第三者に貸し出すと数倍の金利を求められることも住宅ローン控除は、年末時点でのローン残高（最大上限5千万円）に0.7%を乗じた金額を、最長で13年間、所得