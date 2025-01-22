■立憲民主党・野田佳彦代表（発言録）米国のトランプ大統領に会えるための算段は私なりには、もうある。誰を通じて会うことができるかは、外務省ルートではなく、安倍（晋三元首相）さんが電光石火で会った時のルートなども含め、共有している。問題は相性が合うかどうかで、これは難しい。安倍さんは（相手の懐に）飛び込むことがうまかった。安倍さんほどの人たらしの要素は私には無いので、無理かもしれないが、石破（茂首