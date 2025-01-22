東京メトロとはとバスの共同企画として、半蔵門線の最新編成「18112編成」の撮影会「ミッドナイト新富町☆彡」が企画されました。実施日は2025年2月9日(日)（※2月8日最終列車後）で、場所は「有楽町線」の新富町駅です。鉄道ファンの間では有名な撮影スポットである「新富町駅」に、通常は顔を出すことのない半蔵門線の18000系車両を停車させて実施するもの。撮影時間は列車の移動時間を含めて約150分ほど。当日は「新木場方面行