西武山口線の現行車両8500系イメージ（写真：PhotoNetwork / PIXTA）西武鉄道はこのほど、2025〜2027年度にかけ、西武山口線（レオライナー）の車両全3編成を順次更新すると発表しました。新型新交通システム車両第1編成外観イメージ© SEIBU Lions/TEZUKA PRODUCTIONS西武山口線は1985年に新交通システムとして開業。当時導入された8500系車両（レオライナー）が現在も走っています。新型車両では客室の座席を現行のクロ