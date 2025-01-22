通報してください！！私がシェアハウスの管理人に⁉曾祖母の代理に選ばれたのは18歳のひ孫／しらゆき荘の小人さん １（1）シェアハウス「しらゆき荘」の管理人、曾祖母のゆき枝（87）が緊急入院することとなり、管理人代理を押し付けられたひ孫の六花（ろっか）は、急遽シェアハウスに住み込むことに。訪れたシェアハウスで出迎えてくれたのは、大きな白い犬のポコと各務士郎（通称シロ）。謎の男シロ、そして、大学生の佐久