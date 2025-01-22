B1西地区所属の広島ドラゴンフライズは1月22日、武内理貴がB2西地区の愛媛オレンジバイキングスへ期限付き移籍することを発表した。なお、移籍期間は1月21日から6月30日までとなっている。 愛媛県出身で現在22歳の武内は、181センチ79キロのシューティングガード。山梨学院大学3年次の2022年に特別指定選手として愛媛に加入し、Bリーグの舞台を経験した。大学4年次には広島に特別指定選手として加わり、