1月22日（現地時間21日）、ロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナでワシントン・ウィザーズと対戦した。 レイカーズはオースティン・リーブス、マックス・クリスティー、レブロン・ジェームズ、八村塁、アンソニー・デイビスの5人が先発に名を連ねた。 ロサンゼルス・ドジャースへ移籍した佐々木朗希が観戦に訪れた試合