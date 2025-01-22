キヤノンは1月22日（水）、35mmフルサイズにおける世界最高画素数となる4.1億画素CMOSセンサーを開発したと発表した。監視用途、医療用途、産業用途など多岐にわたる分野での活用を見込む。 解像度は24K相当（FHDの198倍、8Kの12倍）。一般的には画素数が増えるほど信号遅延が生じやすくなるなどの課題があるCMOSセンサーだが、新開発のセンサーにおいては画素部分と信号処理部分を重ね合わせた裏面照射積層