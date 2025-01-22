吉野家は1月22日、人気ゲーム「星のカービィ」とコラボした「カービィと吉野家まんぷく大作戦」を復刻することを発表しました。実施期間は1月28日11時から、2月17日20時まで。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「カービィと吉野家まんぷく大作戦」は2024年8月、9月に開催されたキャンペーン。期間中に「カービィ盛」（牛丼+ミニサラダorジュースのセット）を注文すると、オリジナルフィギュアがもらえることで大