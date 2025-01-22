■“めざましくん”を抱えた向井康二を囲む姿や、9人でシマエナガちゃんを持ちポーズを決めた写真が公開 【写真】Snow Man電波ジャック『めざましテレビ』『THE TIME,』オフショット フジテレビ『めざましテレビ』公式X（旧Twitter）が、1月22日の放送に出演したSnow Manのオフショットを公開。またSnow Manグループ公式Xでも別カットのオフショットが公開された。そして同日に出演したTBS『THE TIME,』公式Xでもオ