■『Snow Man デビュー5周年！みんなで祝っちゃおう生配信』は1月22日21時からスタート 【動画＆画像】Snow Manデビュー5周年の生配信を予告＆一人ひとりの祝福メッセージ Snow Manが1月22日にデビュー5周年を迎えた。グループ公式X（旧Twitter）では、メンバー全員登場のコメント動画をポスト。さらに、メンバー一人ひとりも祝福メッセージをポストしている。 デビュ&#