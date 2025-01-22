中国では地域の開放の手配が改善されつづけていることに伴い、2024年には東部、中部、西部地域の貿易がいずれも成長しました。2025年には年明け早々、浙江省長興県の30社以上の紡績企業からなるグループがドイツのフランクフルトで開催された家庭用紡績用品展に出展しました。うち1社は会社責任者が、見本を詰め込んだ大きなスーツケース4個を持ってドイツに向かいました。見本をたずさえて海外に積極的に出向くことは、中国の多く