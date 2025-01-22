中居正広さんと女性のトラブルが一部週刊誌で報じられたことをめぐり、テレビ朝日は中居さんが出演する「中居正広の土曜日な会」を打ち切ると発表しました。テレビ朝日は放送の打ち切りについて、視聴者の様々な意見などを踏まえ、放送継続の環境にないことから判断したとしています。中居さんには編成幹部が直接伝え「ご理解頂きました」としていて、4月以降の同時間帯の番組については、現在、検討中だということです。また、テ