【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の逮捕に反発し、逮捕状を発付したソウル西部地裁などで暴動を起こした尹大統領の支持者ら５６人が２２日、警察に逮捕された。ソウル西部地裁は２１日、検察が逮捕状を請求した５８人に対して、令状発付の是非を判断する令状審査を行い、「逃走の恐れがある」として５６人の逮捕状を発付した。容疑は暴力行為など処罰に関する法律違反（共同住居侵入）３９人、特殊