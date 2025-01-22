イチロー氏のものまねで知られるタレントのニッチローが２２日、自身のインスタグラムを更新。米国の野球殿堂入りを果たしたイチロー氏を祝福した。「ＩＣＨＩＲＯさん。アメリカ野球殿堂入りおめでとう御座います」と書き出し、「『小さな事を積み重ねることが、とんでもないところに行くただ一つの道』というＩＣＨＩＲＯさんの言葉がありましたが、その言葉通りとんでもないところに行かれました。しかも背番号と同じ５１歳