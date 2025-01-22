「性別は男女の2つのみ」「連邦政府職員のリモートワーク禁止」など、大統領令連発でロケットスタートを切ったトランプ新政権。“反発の声”もあがる中、黄金時代の幕開けとなるのでしょうか…。「就任初日は独裁者になる」とも話していたトランプ氏と日本はどのように向き合っていけば良い?【写真を見る】トランプ氏に見立てた人形に火も…トランプ新大統領“黄金時代”を宣言支持者に“ファンサ”も黄金時代の夜明けとなるので