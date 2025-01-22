Image: OpenAI/YouTube Lifehacker 2024年12月19日掲載の記事より転載 数カ月にわたるテストののち、OpenAIは9月にChatGPTの「高度な音声」モードを導入しました。この機能により、ChatGPTとリアルタイムで会話ができるようになります。ボットが「話している」最中に割り込んで別の質問をすることができ、ChatGPTはあなたの声のトーンを理解して、それをもとに返答の内容や抑揚を調整します