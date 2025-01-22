ソフトバンクグループやオープンAIなどはアメリカでの新たなAI（人工知能）インフラの構築に、今後4年間で5000億ドル（約78兆円）を投資する計画を発表しました。ソフトバンクグループなど4社は「スターゲート」と呼ばれるAIのインフラ構築などを行う事業会社を設立し、アメリカでの5000億ドルの投資を計画していると発表しました。ソフトバンクグループが財務管理をし、オープンAIが運営します。代表にはソフトバンクグル