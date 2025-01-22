みなさん、ごきげんよう。気温が一桁の日が多くなって参りました。半袖を２枚重ね着していますか。石塚英彦です。さて、私が日本のシルベスター・スタローンになるために劇団ひまわりの養成所に入ったことは、前回までに書かせていただいた通りです。今回は、その先のことを書かせていただきます。”ガツンときた”マネージャーの言葉私は養成所の青年部に所属し、夜間のクラスで40人ほどの仲間とレッスンに励んでいました。発声、