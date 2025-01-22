大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」の3話で、主人公である蔦屋重三郎が初めて版元として出版した見立て本『一目千本（ひとめせんぼん）』。『一目千本』(大阪大学附属図書館所蔵) 出典: 国書データベース，https://doi.org/10.20730/100080738「べらぼう」の作中でも紹介されましたが、本書は相撲の東西取組のようなスタイルで、吉原遊廓に在籍する花魁の性格や特徴を、「生け花」に見立てて紹介した見立て本。『一目千本』