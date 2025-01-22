井上尚弥の次戦は「ラスベガス」とアラム氏断言「最大級の会場で」ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は24日、東京・有明アリーナでWBO11位キム・イェジュン（韓国）と4団体防衛戦を行う。22日は神奈川・横浜市内の会見で両者が初対面。試合13日前に急遽対戦相手が変更となった異例の興行へ、世界的大物プロモーターは井上を歴史上No.1ボクサーだと断言した。興行はNTTドコモの映像配信サービス