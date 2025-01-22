今回紹介するのは、YouTubeに投稿された、とあるワンちゃんが猫たちのお家に遊びに来たときの様子。最初はワンちゃんにドキドキしていた猫たちでしたが少しずつ距離を縮められたようです。 ワンちゃんと仲良くなる猫たちの様子はYouTubeにて、1.6万回以上再生。視聴者からは、「みんな仲良しで微笑ましかった」「みんな、とっても可愛かったです！」「全然威嚇とかしないですね」「次はもっと仲良くなれそう」とのコメントがたく