実業家の前澤友作氏が19日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、フジテレビへのエールを贈った。 【写真】宮司アナの心からの笑顔を取り戻せる日は来るのか フジテレビの宮司愛海アナウンサーが17日放送のフジテレビ系「Live News イット！」で、タレント・中居正広にまつわる問題について「会社が生まれ変わる一歩にするべきだという風に私は感じています」「傷ついている仲間が多くいます」などと語った