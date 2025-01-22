世界文化遺産である韓国・屛山書院（ビョンサンソウォン）の柱にくぎを打ち、小道具を設置したことが物議を醸しているKBSドラマ「主役の初体験、私が奪っちゃいました」が、該当撮影分を廃棄することとなったと同社が発表した。 【写真】少女時代のソヒョン 問題の場所で撮影した分に加え、屛山書院を背景とした全てのカットが廃棄処分となるという。 これは6日に、安東（アンドン）市から受けた、廃棄要請に