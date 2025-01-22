デージーネットは、自社が無料で提供するメールサーバセキュリティ診断サービス『MSchecker』において、2024年1月〜2024年12月に実施したセキュリティ診断の集計を行いました。この集計結果をもとに、デージーネットは日本企業のメールセキュリティ対策に警鐘を鳴らすべくメールサーバの安全性について課題の傾向・考察をまとめた統計レポートを公表します。 デージーネット「日本企業のメールセキュリティ対策調査結果」&#16