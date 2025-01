by Tupinicomicsトランプ大統領がTikTok禁止を75日間停止する大統領令に署名したものの、法的な効力を疑問視する声が上がっています。議会で可決され最高裁が支持した禁止法は既に発効しており、トランプ大統領の命令があってもアプリをホストあるいは配信する企業は違法状態に陥る可能性があります。Trump signs executive order to halt TikTok ban - The Washington Posthttps://www.washingtonpost.com/technology/2025/01/20/