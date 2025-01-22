ファミリーマート限定スイーツとして「雪見だいふくドリンク」と「雪見だいふくみたいなパン」が登場！人気ロングセラーアイス「雪見だいふく」のドリンクは新発売、パンは2年ぶりにリニューアルして登場です☆ ファミリーマート「雪見だいふくドリンク／雪見だいふくみたいなパン」  発売日：2025年1月21日（火）取扱店舗：全国のファミリーマート約16,200店※沖縄は一部仕様と価格が異なります ファミリーマ