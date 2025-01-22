日立ソリューションズ東日本は、日本アイ・ビー・エムが提供するAI技術を活用し、コーポレート部門の問い合わせ対応を支援する「AIナレッジソリューション」の提供を開始しました。 日立ソリューションズ東日本「AIナレッジソリューション」提供開始 日立ソリューションズ東日本は、日本アイ・ビー・エムが提供するAI技術を活用し、コーポレート部門の問い合わせ対応を支援する「AIナレッジソリューション」の提供を開始