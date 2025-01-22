MS&ADインターリスク総研は、2025年1月と2月に企業のCISO、サイバーセキュリティ統括責任者、IT・情報セキュリティ部門長、および同等の職責の方を対象として、サイバーインシデント対応をテーマとしたセミナーを開催します。 MS&ADインターリスク総研「サイバーインシデント対応をテーマとしたセミナー」  MS&ADインターリスク総研は、2025年1月と2月に企業のCISO、サイバーセキュリティ統括責任者、I