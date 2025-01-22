女優の橋本環奈が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜・午前８時）は２３日に、第７９話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）糸島でスナックを営んでいるひみこ（池畑慎之介）が突然神戸にやって来て、愛子（麻生久美子）が商店街の面々に紹介する。ひみこは旅の途中で神戸に寄ったと言い、聖人（北村有起哉）はそんなひみこに、商店街の活性化策をみんなで考えてい