黒竜江省牡丹江市の「中国雪郷」風景区の牌坊（はいぼう、中国伝統建築様式の門）の前で記念撮影する観光客。（２０２４年１２月２８日撮影、牡丹江＝新華社記者／楊思蒞）【新華社北京1月22日】中国文化・観光部が22日に発表した国内観光サンプル調査の結果は、2024年の国内旅行者数が延べ56億1500万人と前年に比べ14.8％（7億2400万人）増えた。うち都市住民は16.3％増の43億7千万人、農村住民は9.9％増の12億4500万人