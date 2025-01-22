アウトメカニカ・フランクフルト２０２４で、中国の車載電池大手、寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ）のブースを見学する来場者。（２０２４年９月１１日撮影、フランクフルト＝新華社記者／張帆）【新華社北京1月22日】中国車載電池大手の寧徳時代新能源科技（CATL）は21日、2024年の売上高が前年比8.7〜11.2％減の3560億〜3660億元（1元＝約21円）、上場会社株主に帰属する純利益が11.1〜20.1％増の490億〜530億元となるとの見