ドジャースのムーキー・ベッツ外野手（32）が22日、MLB主催の「PLAYBALL」と題した野球教室にゲストとして参加。小学生から質問コーナーにも回答した。野球経験の少ない小学3〜4年生の児童約60人とバッティングやピッチングなど野球の基本のプレーを中心に時より身ぶり手ぶりを交え、ともに汗を流した。今イベント終盤に行われた児童からの質問コーナーでは「メジャーの中では小柄な方ですが、どうしたら身体が強くなりま