林官房長官は今年、戦後80年の節目を迎えるにあたり、総理大臣談話を出すかどうかについて「現時点では決定していない」と述べました。林官房長官「石破内閣はこれまでの内閣総理大臣談話を含め、歴史認識に関する歴代内閣の立場を全体として引き継いでおり、今後も引き継いでまいります」石破総理は毎日新聞のインタビューで、戦後80年談話を出すかについて「今までの経緯も踏まえながら適切に判断したい」と答えています。