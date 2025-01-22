ケンコーマヨネーズは4月1日納品分から、約1200品を価格改定する。対象となる商品はマヨネーズ・ドレッシング類、ソース類、タマゴ加工品、ロングライフサラダ類、和惣菜などで、改定率は約3〜45％。原材料価格、資材価格、エネルギー費、人件費などの上昇が理由。