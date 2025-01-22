全国小麦粉卸商組合連合会（全粉卸、川上俊行会長）と東京小麦粉元卸協同組合（東粉元卸、石坂明寛理事長）は 1月8日、都内で賀詞交歓会を開催し、約180人が出席した。主催者を代表して川上会長（大和産業社長）があいさつ。「コロナ禍から6年。インバウンド効果もあり、小麦粉の消費は戻りつつある。労務費や物流費の上昇で業界の厳しさは変わらずだが、昨年の全粉卸では配送に関する勉強会を実施した。また館野前会長の方針を引