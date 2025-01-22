日本通信販売協会（JADMA）は1月10日、都内で新年賀詞交歓会を開催し、会員企業ら約400人が出席した。冒頭、梶原健司会長（千趣会社長）があいさつ。「小売・通販業界を取り巻く環境や消費者の意識などに大きく左右される年になるだろう。業界にとってはこれらの対応が問われる」と展望した。続けて「昨年のわが国の通販市場は13兆5600億円の規模に成長した。前年ほどの伸び率ではないものの25年連続で伸長している。通販は国民生